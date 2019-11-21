Испытания корабля Маска для полётов на Марс закончились взрывом

Тем не менее, прототип Starship Mk1 компания использовать больше не будет. Специалисты создадут новый.

Ранее Маск заявлял, что компания намерена вывести корабль на околоземную орбиту до середины 2020 года. Однако из-за аварии сроки могут быть перенесены.