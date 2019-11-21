Наука и технологии
21 ноября, 14:19
Испытания корабля Маска для полётов на Марс закончились взрывом
Но компания этого не исключала
Прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время испытаний в Техасе. По задумке, аппарат должен в будущем доставлять людей и грузы на Луну и Марс.
Испытания проходили на стартовой площадке в Бока Чика, где больше месяца назад глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) представил первый собранный образец Starship. Задачей испытаний было максимальное повышение давления в системах аппарата. Поэтому исход не был неожиданностью для специалистов. Сообщается, что пострадавших нет, а авария в целом не критична.
Тем не менее, прототип Starship Mk1 компания использовать больше не будет. Специалисты создадут новый.
Ранее Маск заявлял, что компания намерена вывести корабль на околоземную орбиту до середины 2020 года. Однако из-за аварии сроки могут быть перенесены.