Исследование: 8000 шагов в день на 14,9% снижают ваши шансы умереть в ближайшие 10 лет

21:16, 09 апреля 2023
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Исследование: 8000 шагов в день на 14,9% снижают ваши шансы умереть в ближайшие 10 летНадо ходить хотя бы 1-2 в неделю
Учёные обнаружили связь между количеством шагов в день и в неделю и риском смертности от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний в течение 10 лет.
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Учёные анализировали данные взрослых американцев, которые носили акселерометры. Гаджеты отслеживали количество шагов, которые они делали каждый день, и количество дней в неделю, когда они достигали рекомендуемого уровня физической активности — 8000 шагов или больше.
За 10 лет наблюдения часть участников умерла. Учёные обнаружили, что чем больше дней в неделю человек делал 8000 шагов или больше, тем ниже был его риск смерти от всех причин. Если соблюдал такую физическую активность 1-2 дня в неделю, то риск снижался на 14,9%.