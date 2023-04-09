Исследование: 8000 шагов в день на 14,9% снижают ваши шансы умереть в ближайшие 10 лет

Учёные анализировали данные взрослых американцев, которые носили акселерометры. Гаджеты отслеживали количество шагов, которые они делали каждый день, и количество дней в неделю, когда они достигали рекомендуемого уровня физической активности — 8000 шагов или больше.

За 10 лет наблюдения часть участников умерла. Учёные обнаружили, что чем больше дней в неделю человек делал 8000 шагов или больше, тем ниже был его риск смерти от всех причин. Если соблюдал такую физическую активность 1-2 дня в неделю, то риск снижался на 14,9%.