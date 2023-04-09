Исследование: мужчины лучше различают эмоции на смайликах, чем на лицах

Для эксперимента исследователи попросили 96 студентов быстро оценить фотографии мужчин и женщин с разными эмоциями на лицах. Затем они предложили им сделать то же самое с изображениями смайликов. Оказалось, что мужчины гораздо точнее определяли эмоции на смайликах, особенно негативные, такие как гнев, печаль или отвращение.

Учёные объяснили это тем, что смайлики более однозначно передают эмоции, чем выражения лиц. Также они отметили, что у женщин обычно лучше развит эмоциональный интеллект, который помогает им понимать чувства других людей.