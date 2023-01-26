IT-кризис в самом разгаре: IBM вынуждена уволить 3900 сотрудников

Финансовый директор Джеймс Кавано заявил агентству Reuters, что несмотря на увольнения компания по-прежнему "стремится нанимать сотрудников для исследований и разработок, ориентированных на клиентов".

Увольнения, связанные с отделением от основного бизнеса Kyndryl и части подразделения искусственного интеллекта Watson Health, повлекут за собой расходы в размере 300 млн долларов в январе-марте, заявили в IBM.

Ранее стало известно, что Twitter потерял около 80% своих сотрудников после того, как Илон Маск купил компанию, но, несмотря на это, соцсеть продолжает стабильно функционировать.