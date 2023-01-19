Из-за спора геймер опубликовал документ с секретной информацией об истребителе F-16

Скорее всего, это часть руководства по лётной эксплуатации истребителя General Dynamics F-16 Fighting Falcon, с которой уже снят гриф секретности, но доступ ограничен. Документ предназначен для внутреннего использования Пентагоном, госучреждениями и частными лицами с официальным разрешением от правительства США.

На форуме spacenavy90 выложил данные о ракетах AIM-120 AMRAAM и системе управления SCP. Но через некоторое время модераторы форума удалили документ.

Как отмечается, это не первый случай, когда геймеры выкладывают военную информацию с ограниченным доступом на форуме War Thunder. Так, была опубликована информация к британскому танку Challenger 2, французскому и китайскому Leclerс и Type 99. Кроме того, геймеры публиковали данные о противотанковых снарядах DTC10-125 и свойствах брони вертолёта Eurocopter Tiger.