Изданию пришлось исправлять все материалы, написанные ИИ

Система искусственного интеллекта, известная под названием «Lede AI», изначально предназначалась для обобщения результатов местных спортивных соревнований, однако ей не удалось уловить суть этих важных для общества сюжетов.

Попытка автоматизировать эти репортажи вызвала критику со стороны спортивных писателей и читателей, которые ценят личный подход к освещению местных спортивных событий в школах. Эти отчеты в США часто становятся дорогими для семей и членов общины сувенировами.

В ответ на критику компания Gannett решила приостановить использование искусственного интеллекта для создания таких репортажей и провела проверку каждого сообщения, созданного им, на предмет точности. Хотя компания не объявила о полном отказе от использования ИИ, она внесла изменения для повышения качества контента.