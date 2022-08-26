К космическому интернету Starlink скоро можно будет подключаться напрямую через смартфон

Проект предусматривает использование спутниковой технологии Starlink компании SpaceX в паре со вторым по величине оператором беспроводной связи в США T-Mobile US и его среднечастотным спектром, мобильной сетью и большой клиентской базой.

Доставка интернета из космоса на землю на мобильные телефоны потребует от SpaceX завершения разработки второго поколения спутников Starlink. Они будут значительно больше нынешних, масса которых составляет около 295 кг. Основатель и главный инженер SpaceX Илон Маск заявил, что проект может войти в "бета-сервис" до конца 2023 года.

"Наше видение заключается в том, что если у вас есть четкий вид на небо, то вы подключены", - сказал исполнительный директор T-Mobile US Майк Зиверт.