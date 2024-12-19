К SpaceX появились вопросы о соблюдении «национальной безопасности» США

Управление генерального инспектора Министерства обороны США начало проверку в этом году, а ВВС и Управление заместителя министра обороны по вопросам разведки и безопасности Пентагона инициировали отдельные расследования в прошлом месяце.

ВВС недавно отказали Маску в допуске к работе на высоком уровне, сославшись на «потенциальный риск для национальной безопасности».

В SpaceX, получившей федеральные контракты на сумму более 10 миллиардов долларов в период с 2019 по 2023 год, работает команда, отвечающая за соблюдение правил безопасности. Однако внутренние жалобы на то, что Маск игнорирует эти процедуры, появились еще в 2021 году. Поэтому внимание властей может быть обосновано.