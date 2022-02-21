Как будут выглядеть зимние Олимпийские игры в будущем из-за глобального потепления

В одном из недавних исследований специалисты изучили места, где проводились 19 прошлых Олимпийских игр. Эксперты хотели узнать, что ждёт эти территории в связи с глобальным потеплением.

Оказалось, что четыре города (Шамони, Гренобль, Франция; Сочи, Россия; Гармиш-Партенкирхен, Германия) больше не смогут принимать у себя спортсменов зимой. Всё дело в том, что климат в этих местах станет неподходящим для соревнований. Кроме того, если не предпринимать никаких действий по предотвращению последствий изменения климата, то к этому списку присоединятся позже Скво-Вэлли, США, и Ванкувер, Канада.

Также эксперты обнаружили, что к 2080-м годам климат 11 из 21 мест, где ранее проходили игры, станет слишком ненадёжным, чтобы организовывать в них мероприятия на открытом воздухе. Среди таких городов - Турин, Италия; Нагано, Япония; Инсбрук, Австрия.

Прежде всего, проблемы в перечисленных объектах будут касаться оснежения. Всё дело в том, что для производства снега и поддержания его в нормальном состоянии нужна вода и энергия. Всё это в условиях глобального потепления может стать проблемой. Так, дефицит воды сейчас всё больше усугубляется, а для получения энергии необходимо использовать ископаемое топливо, что ещё больше ускоряет изменение климата.