Как глава Instagram отреагировал на блокировку соцсети в России

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Как глава Instagram отреагировал на блокировку соцсети в РоссииМожно догадаться
Пока россияне скачивают свои фотографии из Instagram на фоне скорой ее блокировки, руководитель соцсети Адам Моззери высказался о самом решение блокировки сервиса. По его словам, решение правительства России “неправильное”
Он подтвердил, что соцсеть действительно будет заблокирована на территории Российской Федерации уже в понедельник, 14 марта. Однако по его словам, это “отрежет десятки миллионов россиян друг от друга и от остального мира”, а это уже “неправильно”.
В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 млн в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно.
Адам Моззери
Руководитель Instagram
Просто напомним, что ранее Meta, владеющая Facebook и Instagram, заявила, что разрешает использовать «язык ненависти» в отношении российских военных и глав государств России и Белоруссии, что и стало катализатором блокировки сервисов компании в России.
Источник: ТАСС