Как нарастить мышцы в два раза быстрее? Наука знает ответ

Как нарастить мышцы в два раза быстрее? Наука знает ответВсё проще, чем вы думали
Хотите набрать массу, но не хватает времени? Исследователи из Университета Эдит Коуэн нашли способ сократить время, которое тратится на тяжёлую атлетику, и не потерять в эффективности. Удивительно, но этот подход заключается в технике опускания гантелей, а не подъёма.
Учёные продемонстрировали, что одна из разновидностей мышечных сокращений наиболее эффективна для увеличения мышечной силы и размера. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на поднятии тяжестей, акцент следует делать на их опускании.
Авторы исследования говорят, что участники, которые только опускали веса во время тренировок, видели те же улучшения, что и те, кто поднимал и опускал веса, несмотря на то, что выполняли вдвое меньше повторений.
Таким образом, занимаясь с гантелями, следует использовать две руки во время концентрической фазы (поднятие тяжести) и одну руку во время эксцентрической фазы (опускание тяжести).