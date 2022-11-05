Как нарастить мышцы в два раза быстрее? Наука знает ответ

Учёные продемонстрировали, что одна из разновидностей мышечных сокращений наиболее эффективна для увеличения мышечной силы и размера. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на поднятии тяжестей, акцент следует делать на их опускании.

Авторы исследования говорят, что участники, которые только опускали веса во время тренировок, видели те же улучшения, что и те, кто поднимал и опускал веса, несмотря на то, что выполняли вдвое меньше повторений.

Таким образом, занимаясь с гантелями, следует использовать две руки во время концентрической фазы (поднятие тяжести) и одну руку во время эксцентрической фазы (опускание тяжести).