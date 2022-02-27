Как платить со смартфона, если вашему банку отключили VISA и MasterCard

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Как платить со смартфона, если вашему банку отключили VISA и MasterCardНе так и сложно
Ситуация с банками в России сейчас меняется с огромной скоростью, поэтому стоит быть готовым к разнообразным сценариям. Например, подумать об альтернативных способах бесконтактной оплаты через смартфон. В данном случае поговорим о Mir Pay.
Чтобы начать пользоваться Mir Pay, достаточно зайти в PlayMarket и вбить в поиск “Mir Pay”, либо просто перейти по ссылке
Далее нужно будет пройти простую процедуру регистрации аккаунта и выбрать “Добавить карту”.
Включится камера и потребуется отсканировать карту платежной системы “МИР”. А в качестве меры безопасности вам на телефон придет СМС-код, благодаря которому вы завершите процедуру настройки.
Однако уточняется, что приложение Mir Pay совместимо с устройствами на базе OC Android 6.0 и выше, ну и смартфон должен работать с технологией NFC.
Ранее мы писали о том, как можно настроить использование SberPay, аналога Google Pay, если второй заблокируют в России.
Источник: Mir Pay