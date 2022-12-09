Как различаются навыки плавания представителей разных рас

Опрос показал, что среди латиноамериканцев и темнокожих было меньше всего тех, кто уверен в своих навыках плавания. Среди белых родителей таких было больше — 56% против 25% и 28% соответственно. То же самое касалось их детей.

Кроме того, более 26% темнокожих и более 32% латиноамериканцев сообщили, что никогда не учились плавать, по сравнению с менее чем 4% белых.