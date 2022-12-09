Как различаются навыки плавания представителей разных рас

20:02, 09 декабря 2022
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Как различаются навыки плавания представителей разных расТемнокожие реже учатся плавать
Учёные опросили родителей, представителей разных рас и этносов. Оказалось, что существуют межпоколенческие тенденции в навыках плавания с резкими расовыми и этническими различиями.
Фото: Unsplash
Опрос показал, что среди латиноамериканцев и темнокожих было меньше всего тех, кто уверен в своих навыках плавания. Среди белых родителей таких было больше — 56% против 25% и 28% соответственно. То же самое касалось их детей.
Кроме того, более 26% темнокожих и более 32% латиноамериканцев сообщили, что никогда не учились плавать, по сравнению с менее чем 4% белых.