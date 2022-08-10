Как связаны скаковые лошади, Япония и ультразвук

Хотя рентгенография может диагностировать искривление голени, для детальной оценки тяжести заболевания необходимы компьютерная и магнитно-резонансная томография. Эти стратегии трудно использовать на крупных животных, особенно в полевых условиях. Лошади требуют анестезии и должны находиться в лежачем положении.

Аксиальная передача, при которой излучатель и приемник ультразвука помещаются на кожу, чтобы вызвать и измерить скорость волны, часто используется для изучения остеопороза у людей. Этот метод мог бы легче обнаружить искривление голени и сохранить здоровье и рост молодых лошадей.

Мами Мацукава и ее команда создали несколько цифровых 3D-моделей пястной кости скаковой лошади с разной степенью искривления голени. Исследователи смоделировали распространение ультразвуковой волны вдоль модели кости и обнаружили два основных компонента волны с разными скоростями, один быстрее, другой медленнее. В области с искривленной голенью быстрые волны резко меняли скорость из-за неровностей кости, в то время как медленные волны почти не затрагивались.

Моделирование показало, что чем больше площадь искривленной голени, тем больше колебания быстрых волн. По сравнению с другими методами, такие ультразвуковые устройства будут небольшими, компактными, легко переносимыми и недорогими.