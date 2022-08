Как связаны скаковые лошади, Япония и ультразвук

Все ради их благосостояния

Когда скаковые лошади начинают тренироваться в возрасте около 2 лет, у них может случиться искривление голени, который возникает примерно у 70% животных, что приводит к болям и задержкам в графике тренировок. В журнале "Journal of the Acoustical Society of America" исследователи из Университета Дошиша, Нагасаки и Института исследований лошадей Японской ассоциации скачек разработали метод диагностики искривленной голени с помощью ультразвука.