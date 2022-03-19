Как выглядит "чистая" оболочка ОС для умных часов Google

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Как выглядит "чистая" оболочка ОС для умных часов GoogleНичего необычного
На сегодняшний день мы видели Wear OS 3 в основном в One UI на Samsung Galaxy Watch 4. Новые скриншоты Wear OS 3 дают новую возможность взглянуть на то, что можно считать “стоковым” интерфейсом Google.
На странице Wear OS в Play Store появились новые скриншоты Wear OS 3. Это тот самый редизайн, о котором говорили в конце прошлого года и который был официально анонсирован Google в феврале.
Ранее Google выпустила первую тестовую сборку Android 13 для разработчиков. И вот, наконец-то, свет увидела вторая версия новой версии системы. Нововведения, замеченные в Android 13 Developer Preview 2, касаются, скорее разработчиков, чем обычных пользователей. Например, теперь приложения должны будут получить разрешение от пользователей, прежде чем заваливать его уведомлениями.
Источник:9to5google
Автор:Максим МногословныйТеги: