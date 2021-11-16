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Какие напитки лучше пить во время занятий спортом

Учёные выяснили
Учёные из Университета Мэсси выяснили, какой тип напитков во время занятий спортом лучше предохраняет от обезвоживания.
Какие напитки лучше пить во время занятий спортом

Спортивные напитки, содержащие углеводы и электролиты, обычно используются во время упражнений для гидратации. Напитки разделяются на такие типы — гипертонические, изотонические и гипотонические.

Авторы новой работы проанализировали данные 28 исследований, в которых участвовали здоровые люди и спортсмены, употребляющие эти типы напитков, а также воду. Так учёные определили эффективность напитков.

Исследование показало, что гипотонические напитки, которые обычно содержат меньшее количество сахара и соли, эффективнее, чем изотонические и гипертонические спортивные напитки.

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Источник: Medical Xpress
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