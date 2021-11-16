Какие напитки лучше пить во время занятий спортом

Спортивные напитки, содержащие углеводы и электролиты, обычно используются во время упражнений для гидратации. Напитки разделяются на такие типы — гипертонические, изотонические и гипотонические.

Авторы новой работы проанализировали данные 28 исследований, в которых участвовали здоровые люди и спортсмены, употребляющие эти типы напитков, а также воду. Так учёные определили эффективность напитков.

Исследование показало, что гипотонические напитки, которые обычно содержат меньшее количество сахара и соли, эффективнее, чем изотонические и гипертонические спортивные напитки.

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