По мнению Риттера, именно Польша и ее балтийские соседи должны решить, вступать ли в эту «опасную конфронтацию», в которой Варшава рискует потерять свою независимость. Бывший офицер разведки считает, что НАТО не будет действовать как военный блок и «подвергать риску своих лучших людей».

Ранее Rheinmetall, немецкая оборонная компания, объявила, что не сможет поставить танки Leopard в Украину в этом году. Армин Паппергер, генеральный директор компании, сообщил в интервью Bild, что, несмотря на наличие 22 танков Leopard 2 и около 88 танков Leopard 1, стоимость ремонта этих машин составляет несколько сотен миллионов евро.