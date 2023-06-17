Какие последствия ожидаются после полного поражения ВСУ: мнение разведчика СШАКем их заменят
В случае полного поражения украинских вооруженных сил их место займет польская армия, заявил бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в беседе с Myśl Polska. Риттер считает, что поражение украинской армии - это самый опасный и неизбежный момент, потому что возникнут призывы «заменить украинцев поляками на поле боя».
По мнению Риттера, именно Польша и ее балтийские соседи должны решить, вступать ли в эту «опасную конфронтацию», в которой Варшава рискует потерять свою независимость. Бывший офицер разведки считает, что НАТО не будет действовать как военный блок и «подвергать риску своих лучших людей».
Ранее Rheinmetall, немецкая оборонная компания, объявила, что не сможет поставить танки Leopard в Украину в этом году. Армин Паппергер, генеральный директор компании, сообщил в интервью Bild, что, несмотря на наличие 22 танков Leopard 2 и около 88 танков Leopard 1, стоимость ремонта этих машин составляет несколько сотен миллионов евро.