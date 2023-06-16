Немецкий концерн исключил поставки танков Leopard Украине в этом году

Немецкий концерн исключил поставки танков Leopard Украине в этом годуИ раньше 2024 они там не окажутся, даже если скоро дадут денег
Rheinmetall, немецкая оборонная компания, объявила, что не сможет поставить танки Leopard в Украину в этом году. Армин Паппергер, генеральный директор компании, сообщил в интервью Bild, что, несмотря на наличие 22 танков Leopard 2 и около 88 танков Leopard 1, стоимость ремонта этих машин составляет несколько сотен миллионов евро.
Паппергер подчеркнул, что без финансовой помощи со стороны властей Rheinmetall не может позволить себе покрыть расходы на ремонт. Даже если в ближайшее время будет принято решение о поставке танков в Украину, Паппергер заявил, что поставки начнутся не ранее начала 2024 года.
Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик оценил видеоролики Министерства обороны России с оставленной ВСУ бронетехникой. На видео обозреватель обнаружил как минимум четыре БМП M2 Bradley и один танк Leopard 2.