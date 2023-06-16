Немецкий концерн исключил поставки танков Leopard Украине в этом году

Паппергер подчеркнул, что без финансовой помощи со стороны властей Rheinmetall не может позволить себе покрыть расходы на ремонт. Даже если в ближайшее время будет принято решение о поставке танков в Украину, Паппергер заявил, что поставки начнутся не ранее начала 2024 года.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик оценил видеоролики Министерства обороны России с оставленной ВСУ бронетехникой. На видео обозреватель обнаружил как минимум четыре БМП M2 Bradley и один танк Leopard 2.