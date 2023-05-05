Какие психологические операции проводят украинские военные

Утверждается, что украинская армия резко увеличила плотность обстрелов и активизировала свои силы, в дополнение к этому противник демонстрирует новые образцы техники НАТО и скопления пехоты для запугивания российских войск. Кроме того, по сообщениям, увеличилось количество беспилотников, используемых украинскими войсками.

Каким будет украинское контрнаступление? Правда ли, что Украина не готова наступать? Сколько сил отведено для контрнаступления и откуда его будут ожидать? Сейчас это, наверное, самые главные вопросы о ходе СВО. К счастью, мы подготовили краткое руководство по «самому ожидаемому событию года», чтобы вы были готовы.