Наука и технологии
11:50, 08 апреля 2023
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Какие санкции? Британская компания "поставила" в Россию электронику на $1,2 млрд

Что ставит под вопрос эффективность антироссийских ограничений

Британская компания Mykines продала в Россию электроники на 1,2 млрд долларов с начала специальной военной операции на Украине, согласно таможенным данным, проанализированным Financial Times. Само собой, не напрямую.

Какие санкции? Британская компания "поставила" в Россию электронику на $1,2 млрд

Фото: Unsplash

В отчете подчеркивается, что по меньшей мере товары на $982 млн попадают под экспортные ограничения Великобритании, что указывает на нарушение санкций. Однако эти товары, очевидно, были отправлены в Россию из третьих стран, в основном из Китая.

Financial Times отмечает, что эта ситуация ставит под вопрос эффективность антироссийских ограничений.

Ранее британский эксперт по ядерному вооружению Эндри Футтер прокомментировал создание Россией специальной дивизии подводных лодок с ядерными торпедами «Посейдон» на борту, которые неуязвимы для современных оборонных систем.

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