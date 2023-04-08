Какие санкции? Британская компания "поставила" в Россию электронику на $1,2 млрд

В отчете подчеркивается, что по меньшей мере товары на $982 млн попадают под экспортные ограничения Великобритании, что указывает на нарушение санкций. Однако эти товары, очевидно, были отправлены в Россию из третьих стран, в основном из Китая.

Financial Times отмечает, что эта ситуация ставит под вопрос эффективность антироссийских ограничений.

Ранее британский эксперт по ядерному вооружению Эндри Футтер прокомментировал создание Россией специальной дивизии подводных лодок с ядерными торпедами «Посейдон» на борту, которые неуязвимы для современных оборонных систем.