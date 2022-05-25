Какие украинские заводы интересуют "Роскосмос"

По словам Рогозина, эти космические предприятия в прошлом были неотрывной частью “единой космической семьи Советского Союза”.

В приведенном списке, который можно найти на официальном сайте “Роскосмоса”, можно увидеть такие предприятия как: конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш» в Днепре, в Киеве — предприятия «Арсенал», «Киевприбор» и Киевский радиозавод, в Харькове — научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», специальное конструкторское бюро «Полисвит» и научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар».

Ранее глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин заявил, что достаточно одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат", чтобы “уничтожить половину берега континента, который нам не понравится”.