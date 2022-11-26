Какова «идеальная» планета для жизни

Для этого исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений проанализировали соотношение тектоники Земли и её обитаемости. Модели показывали, что если бы, например, на Земле было больше суши, то климат стал бы более холодным и сухим. А вот если бы напротив на планете было больше воды, то шельфовым морям не хватало бы питательных веществ, что мешало бы развиваться живым существам.

В результате учёные выявили нужный баланс воды и суши, чтобы планета в зоне обитаемости могла оказаться заселена живыми существами.