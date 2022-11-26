Какова «идеальная» планета для жизни

Какова «идеальная» планета для жизниВо всём нужен баланс
Найти в космосе планету, которая потенциально была бы обитаема, не так-то просто. У учёных есть ряд критериев, которым должно отвечать небесное тело, чтобы его расценивали как кандидата в аналоги Земли. Астрономы недавно составили «идеальный портрет» такой планеты.
Для этого исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений проанализировали соотношение тектоники Земли и её обитаемости. Модели показывали, что если бы, например, на Земле было больше суши, то климат стал бы более холодным и сухим. А вот если бы напротив на планете было больше воды, то шельфовым морям не хватало бы питательных веществ, что мешало бы развиваться живым существам.
В результате учёные выявили нужный баланс воды и суши, чтобы планета в зоне обитаемости могла оказаться заселена живыми существами.