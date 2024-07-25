Канадцы шпионили за тренировками «олимпийцев» Новой Зеландии с дронов

Опубликовано 25 июля 2024, 19:37
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Канадцы шпионили за тренировками «олимпийцев» Новой Зеландии с дроновСтрана возмущена
Олимпийская сборная Новой Зеландии была «глубоко потрясена», узнав, что Канада использовала беспилотники для шпионажа за тренировками ее футболистов во Франции. 22 июля во время тренировки в Сент-Этьене представители Новой Зеландии обнаружили беспилотник, зависший рядом с полем. Оператор дрона, Джозеф Ломбарди, неаккредитованный аналитик Канадской футбольной ассоциации, был задержан местной полицией.
Выяснилось, что Ломбарди передавал видеозаписи канадскому помощнику тренера. Последующее расследование показало, что это был не единичный случай: 19 июля во время тренировки в Новой Зеландии также велось наблюдение с помощью беспилотника. В ответ Канадский олимпийский комитет принес извинения, заявив, что «шокирован и разочарован» нарушением правил честной игры.
Ломбарди и Жасмин Мандер, помощник тренера, были исключены из состава олимпийской сборной Канады. Кроме того, главный тренер Бев Пристман отказалась от участия в предстоящем матче против Новой Зеландии, а все сотрудники канадского футбола пройдут обязательный тренинг по этике.