Канадцы шпионили за тренировками «олимпийцев» Новой Зеландии с дронов

Выяснилось, что Ломбарди передавал видеозаписи канадскому помощнику тренера. Последующее расследование показало, что это был не единичный случай: 19 июля во время тренировки в Новой Зеландии также велось наблюдение с помощью беспилотника. В ответ Канадский олимпийский комитет принес извинения, заявив, что «шокирован и разочарован» нарушением правил честной игры.

Ломбарди и Жасмин Мандер, помощник тренера, были исключены из состава олимпийской сборной Канады. Кроме того, главный тренер Бев Пристман отказалась от участия в предстоящем матче против Новой Зеландии, а все сотрудники канадского футбола пройдут обязательный тренинг по этике.