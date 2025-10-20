Канадцы создадут беспилотную систему перевозки грузов на Луне

Опубликовано 20 октября 2025, 22:301 мин.
Канадцы создадут беспилотную систему перевозки грузов на ЛунеКанадские учёные создают автономную систему для перевозки грузов на Луне
Исследователи из Торонто Института аэрокосмических исследований (UTIAS) разрабатывают систему, которая поможет автоматизировать доставку грузов на Луне.
© Tim Barfoot
Проект возглавляет профессор Тим Барфут совместно с аспирантом Алеком Кравчивом в сотрудничестве с компанией MDA Space. Их цель — научить лунный транспортный робот самостоятельно передвигаться между местом посадки корабля и жилой базой, расположенной примерно в пяти километрах.
Для этого используется принцип «обучения и повторения»: сначала робот проходит маршрут вручную, запоминает путь, а затем может автоматически ездить по нему снова и снова. Это позволит астронавтам экономить время и силы.
Систему тестировали в Монреале на полигоне, имитирующем поверхность Марса. Там учёные столкнулись с задержкой связи, из-за чего разработали новый метод полуавтономного обучения короткими отрезками.
Испытания прошли успешно.