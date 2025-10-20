Канадцы создадут беспилотную систему перевозки грузов на Луне

Проект возглавляет профессор Тим Барфут совместно с аспирантом Алеком Кравчивом в сотрудничестве с компанией MDA Space. Их цель — научить лунный транспортный робот самостоятельно передвигаться между местом посадки корабля и жилой базой, расположенной примерно в пяти километрах.

Для этого используется принцип «обучения и повторения»: сначала робот проходит маршрут вручную, запоминает путь, а затем может автоматически ездить по нему снова и снова. Это позволит астронавтам экономить время и силы.

Систему тестировали в Монреале на полигоне, имитирующем поверхность Марса. Там учёные столкнулись с задержкой связи, из-за чего разработали новый метод полуавтономного обучения короткими отрезками.

Испытания прошли успешно.