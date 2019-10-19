Картофель оказался полезен для тренировок

Предыдущие исследования показали, что углеводные гели действительно повышают эффективность тренировок. Учёные решили изучить альтернативу данным коммерческим продуктам. Они выбрали в качестве альтернативы сладким гелям картофельное пюре.

Исследователи набрали 12 добровольцев-велосипедистов, которые проезжали в среднем около 267 километров в неделю. Участников случайным образом распределили по трём группам. Одной во время эксперимента давали только воду, другой — углеводный гель, а третьей — картофель (так чтобы количество углеводов, полученных из него, было эквивалентно тому, что можно потребить из геля).

Во время тренировок исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела и другие показатели. Оказалось, что различий в показателях у испытуемых из второй группы и из третьей не было. По сравнению с людьми из первой группы они показывали лучшие результаты.

Однако один минус всё-таки нашёлся. Те спортсмены, которые ели картофель, чаще испытывали дискомфорт в желудке и кишечнике.