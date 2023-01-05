Карты "Мир" могут появиться еще в одной стране

Так, власти Индонезии рекомендовали отечественным банкам рассмотреть возможность использования российских карт, однако дипломат признал, что этот процесс займет некоторое время. И да, посол заявил, что Индонезия знает об использовании карт "Мир" в разных странах, включая Турцию и Вьетнам.

Ранее Аудиторско-консалтинговая компания Б1 изучила мнения клиентов банков и заявила, что большинство россиян не ощутили значимых перемен после ухода Visa и Mastercard и отключения Apple Pay и Google Pay. В опросе участвовало 1007 активных пользователей интернета и 33 представителя предпринимательского сообщества.