Хакеры никак не отстанут от РЖД: сайт и приложение вновь атакованы

Однако билетные кассы и вокзалы работают в обычном режиме. РЖД заверили пассажиров, что внедрили комплексную многоуровневую систему безопасности с использованием ведущих в стране решений в области информационной безопасности. IT-специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления работоспособности своих платформ.

Вчера РЖД уже сообщало о «массированной хакерской атаке» на их сервисы, в частности, на их сайт и мобильное приложение. Компания тогда заявила, что активно работает над восстановлением их функциональности.

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