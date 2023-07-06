Хакеры никак не отстанут от РЖД: сайт и приложение вновь атакованы

Хакеры никак не отстанут от РЖД: сайт и приложение вновь атакованыКак быстро все починят – неизвестно
Пресс-служба РЖД сообщила в Telegram, что их сайт и мобильное приложение в настоящее время вновь подвергаются многочисленным атакам из различных источников по всему миру. В результате онлайн-сервисы могут быть временно недоступны.
Фото: Скриншот Ferra.ru
Однако билетные кассы и вокзалы работают в обычном режиме. РЖД заверили пассажиров, что внедрили комплексную многоуровневую систему безопасности с использованием ведущих в стране решений в области информационной безопасности. IT-специалисты прилагают все усилия для скорейшего восстановления работоспособности своих платформ.
Вчера РЖД уже сообщало о «массированной хакерской атаке» на их сервисы, в частности, на их сайт и мобильное приложение. Компания тогда заявила, что активно работает над восстановлением их функциональности.
На момент написания материала сайт был недоступен.