Хакеры Северной Кореи могли прочитать вашу почту, а вы бы об этом не узнали

Вредоносная программа, получившая от исследователей из компании Volexity название SHARPEXT, использует хитроумные средства для установки расширения для браузеров Chrome и Edge. Расширение не может быть обнаружено почтовыми службами, а поскольку браузер уже был аутентифицирован с помощью всех имеющихся средств многофакторной аутентификации, эта популярная мера безопасности не играет никакой роли в предотвращении компрометации учетных записей.

По словам представителей Volexity, вредоносная программа используется уже "более года" и является делом рук хакерской группы, которую компания отслеживает под названием SharpTongue. Эта группа спонсируется правительством Северной Кореи и пересекается с группой Kimsuky. SHARPEXT нацелена на организации в США, Европе и Южной Корее, которые работают над ядерным оружием и другими вопросами, которые Северная Корея считает важными для своей национальной безопасности.

Президент компании Volexity Стивен Адэр в своем электронном письме сообщил, что расширение устанавливается "путем копьего фишинга и социальной инженерии, когда жертву обманом заставляют открыть вредоносный документ".

В своем нынешнем воплощении вредоносная программа работает только на Windows, но, по словам Адэра, нет причин, по которым она не может быть расширена для заражения браузеров, работающих на macOS или Linux.