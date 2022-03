Хакеры взломали 71 000 учетных записей сотрудников NVIDIA

Неясно, как Have I Been Pwned получила эту информацию, NVIDIA пока также хранит молчание. Компания не подтвердила и не опровергла изданию The Verge информацию о том, были ли скомпрометированы учетные данные сотрудников, и не сообщила, планирует ли она выполнять какие-либо требования хакеров.

Стоит отметить, что в компании Nvidia работает гораздо меньше 71 000 человек - в последнем годовом отчете указано 18 975 сотрудников из 29 стран, хотя возможно, что взломанные адреса электронной почты включают предыдущих сотрудников или псевдонимы групп сотрудников.

Первоначально предполагалось, что внутренние системы компании, включая электронную почту, были "полностью взломаны", и утечка учетных данных 71 000 сотрудников соответствует этому предположению.