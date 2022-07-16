Хоть какое-то сотрудничество: NASA и Роскосмос подписали договор о перекрестных полетах

После закрытия программы космических челноков NASA в течение многих лет полагалось на российские "Союзы" для доставки астронавтов на орбитальную станцию. Так было до тех пор, пока компании SpaceX не удалось сертифицировать корабль Crew Dragon для полетов человека в космос. Теперь же для NASA будут обеспечены места на "Союзах", а российские космонавты будут летать на кораблях SpaceX Crew Dragon.

NASA также сообщило, что первые перекрестные полеты состоятся в сентябре, причем Анна Кикина станет первым российским космонавтом, совершившим полет на корабле Crew Dragon. Тем временем астронавт NASA Фрэнк Рубио отправится на МКС на корабле "Союз". В рамках соглашения не будет происходить никаких денежных разменов, в отличие от прошлого, когда NASA платило Роскосмосу около 56 миллионов долларов за место.