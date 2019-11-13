Киберспорт по нагрузке на организм оказался равен футболу

Учёные впервые решили изучить, какие психологические проблемы могут угрожать киберспортсменам при участии в топовых соревнованиях. Оказалось, что существует 51 фактор риска для профессиональных игроков. В частности, они могут столкнуться с проблемами в общении (внутри команды тоже) и боязнью выступлений. То же самое испытывают и обычные спортсмены, в том числе футболисты на крупных чемпионатах.

Исследователи считают, что выявив факторы стресса, они могут в дальнейшем помочь киберспортсменам бороться с ними. А это, в свою очередь, приведёт к улучшению эффективности игроков на турнирах.

В исследовании участвовали киберспортсмены высокого уровня, участники турниров по Counter-Strike: Global Offensive.