Наука и технологии
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Киберспорт по нагрузке на организм оказался равен футболу
Киберспортсмены испытывают такой же стресс
Исследователи заявили, что киберспортсмены, участвующие в профессиональных турнирах, сталкиваются с такими же нагрузкой и стрессом, как обычные спортсмены.
Учёные впервые решили изучить, какие психологические проблемы могут угрожать киберспортсменам при участии в топовых соревнованиях. Оказалось, что существует 51 фактор риска для профессиональных игроков. В частности, они могут столкнуться с проблемами в общении (внутри команды тоже) и боязнью выступлений. То же самое испытывают и обычные спортсмены, в том числе футболисты на крупных чемпионатах.
Исследователи считают, что выявив факторы стресса, они могут в дальнейшем помочь киберспортсменам бороться с ними. А это, в свою очередь, приведёт к улучшению эффективности игроков на турнирах.
В исследовании участвовали киберспортсмены высокого уровня, участники турниров по Counter-Strike: Global Offensive.