Китай отрицает свою причастность к предстоящему падению космического аппарата на луну

"Чанъэ-5 Т1" отправилась к Луне в 2014 году. По словам Ванга, верхняя ступень этой ракеты "полностью" сгорела в атмосфере Земли. Он заявил, что аэрокосмическая деятельность Китая всегда соответствовала международным законам, и что страна намерена защищать "долгосрочную устойчивость" космического пространства.

Астроном Билл Грей, который возложил ответственность за ожидаемое столкновение на миссию "Чанъэ-5 Т1" (после того, как первоначально обвинил SpaceX), считает, что Ванг мог перепутать ее с миссией "Чанъэ-5" 2020 года. Эскадрилья Космических сил США заявила, что разгонный блок Т1 сгорел в октябре 2015 года, но Грей отметил, что эскадрилья предложила только одно направление траектории для этой ракеты. Поэтому, возможно, сгорание было предположительным, а не подтвержденным. В Лаборатория реактивного движения НАСА также считают, что к предстоящему столкновению причастен разгонный блок T1.

Кто бы ни был виновен, прогнозируемое крушение будет представлять собой нежелательную веху в космических полетах - падение на Луну космического аппарата, который не должен был там находиться. Спор о происхождении обломков также отражает сложность отслеживания космического мусора. Предстоящее столкновение может это изменить, особенно с учетом предстоящих полетов на Луну.