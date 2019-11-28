Китай ускорит доставку посылок из интернет-магазинов через Почту России

Суть cPacket в отслеживании мелких пакетов. Благодаря контролю над потоком отправлений из Китая в Россию почтовые операторы повысят эффективность доставки.

Как сообщается в пресс-релизе партнёров, поток cPacket будет доставляться в нашу страну по магистральному логистическому каналу, организованному дочерней компанией Почты России в Китае — «RP Logistics».

В рамках новой услуги партнёры надеются создать лучшие условия для быстрой доставки, а также снизить себестоимость за счёт постоянно растущих объёмов.

Как отметил представитель Почты Китая, «новая услуга… целиком и полностью направлена на удовлетворение потребностей клиентов в России».