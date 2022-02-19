Китайцы создали «копию» американской ракеты SpaceX

Журналисты пишут, что ракета на изображениях, использованные на слайдах, поразительно напоминает космический корабль SpaceX Starship. Есть, впрочем, и различия. Так, система CALT предназначена для доставки около 20 тонн на низкую околоземную орбиту, в то время как корабль SpaceX предназначен для доставки колоссальных 100 тонн. Также есть различия в том, как двигатели генерируют тягу.