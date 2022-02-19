Китайцы создали «копию» американской ракеты SpaceX

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Китайцы создали «копию» американской ракеты SpaceXМожет быть, дизайн ещё изменят
Академия технологии ракет-носителей (CALT) Китая продемонстрировала концепцию двухступенчатой метано-жидкостной ракеты, которая выглядела подозрительно знакомой.
Журналисты пишут, что ракета на изображениях, использованные на слайдах, поразительно напоминает космический корабль SpaceX Starship. Есть, впрочем, и различия. Так, система CALT предназначена для доставки около 20 тонн на низкую околоземную орбиту, в то время как корабль SpaceX предназначен для доставки колоссальных 100 тонн. Также есть различия в том, как двигатели генерируют тягу.
Не исключено, что внешний вид китайской ракеты ещё изменится, ведь пока она находится на стадии разработки. Пока и сама SpaceX Starship не готова. По словам основателя SpaceX Илона Маска, корабль в будущем заменит Falcon 9 и Falcon Heavy, грузовой и пилотируемый Dragon V2.
Источник: Futurism