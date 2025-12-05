Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2025
1 мин.

Китайская компания не смогла повторить за SpaceX посадку первой ступени ракеты

Как у SpaceX не вышло
SpaceX уже более десяти лет успешно возвращает первые ступени ракет Falcon 9 на землю после запуска. Это позволяет использовать один и тот же ускоритель для нескольких полётов, сокращая расходы и увеличивая частоту запусков. Другие компании пока не достигли таких результатов.
Blue Origin лишь недавно сумела посадить первую ступень ракеты New Glenn со второй попытки, а Rocket Lab из Новой Зеландии пробует схему с парашютом и вертолетом, но пока без успеха.

Так, на неделе китайская LandSpace попыталась посадить первую ступень своей ракеты Zhuque-3. Запуск прошёл успешно, ракета достигла орбиты, но посадка ускорителя окончилась неудачей — он разбился. В заявлении LandSpace сообщили, что после включения двигателя на этапе посадки произошёл сбой, и восстановить ступень на площадке не удалось.

Команда анализирует причину и готовит исправления для следующей попытки.

