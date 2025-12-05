Китайская компания не смогла повторить за SpaceX посадку первой ступени ракеты

Blue Origin лишь недавно сумела посадить первую ступень ракеты New Glenn со второй попытки, а Rocket Lab из Новой Зеландии пробует схему с парашютом и вертолетом, но пока без успеха.

Так, на неделе китайская LandSpace попыталась посадить первую ступень своей ракеты Zhuque-3. Запуск прошёл успешно, ракета достигла орбиты, но посадка ускорителя окончилась неудачей — он разбился. В заявлении LandSpace сообщили, что после включения двигателя на этапе посадки произошёл сбой, и восстановить ступень на площадке не удалось.

Команда анализирует причину и готовит исправления для следующей попытки.