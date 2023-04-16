Китайский искусственный интеллект сутки управлял спутником

Спутник Qimingxing 1 полностью управлялся нейронной сетью. Она выбрала несколько точек на Земле и поручила спутнику изучить их, включая военные объекты. Первой точкой стал город Патна, расположенный на реке Ганг в северо-восточной Индии. Это место примечательно тем, что в 2020 году там базировался Бихарский полк, который вступил в столкновение с китайской армией. Второй точкой стал порт Осака в Японии, куда часто причаливают военные корабли США.

Ранее стало известно, что в России разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления космических спутников на геостационарной орбите Земли. Подробнее в материале.