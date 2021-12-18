Клетки мозга человека в чашке Петри сыграли в компьютерную игру

Исследователи из биотехнологического стартапа Cortical Labs создали «мини-мозг», состоящий из 800 000–1 млн живых клеток человеческого мозга в чашке Петри. Клетки помещаются поверх массива микроэлектродов, который анализирует нейронную активность.

Чтобы обучить мини-мозг игре, учёные создали упрощённую версию «Понга» без соперника. Сигнал отправляется либо справа, либо слева от массива, чтобы указать, где находится мяч, а нейроны отправляют сигналы обратно, чтобы переместить ракетку.

Отмечается, что мини-мозг не может играть в игру так же хорошо, как человек, но он учится быстрее, чем некоторые системы искусственного интеллекта.