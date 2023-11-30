Климатическая капсула времени Калифорнии открыта: что поведали годичные кольца 600-летних деревьев

Долина Сан-Хоакин, важнейший сельскохозяйственный центр, становится климатическим «хрустальным шаром» для понимания неизбежных угроз, с которыми сталкивается и еще будет сталкиваться Калифорния. Патрик Рид, профессор Корнельского университета, отмечает, что полученные данные еще стоит изучить более подробно. Но уже сейчас можно сказать, что благодаря такому большому разбросу прогнозы климатологов станут точнее.

Интересно также, что более половины опрошенных россиян рассказали, что видят в нейросетях спасение от экологических проблем. Россияне считают, что искусственный интеллект (ИИ) может эффективно применяться в различных областях для решения социальных и экологических проблем, говорит исследование Сбера и медиахолдинга Rambler&Co. По мнению 18% россиян, ИИ эффективен в повседневной жизни, 16% видят его потенциал в развитии экономики, 8% в окружающей среде, и 5% в социальной сфере. Важным вызовом для ИИ считают борьбу с изменениями климата, с чем согласны 51% респондентов.