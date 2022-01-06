Когда Россия определится с обликом вертолета будущего

Наука и технологии
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Когда Россия определится с обликом вертолета будущегоНо информация пока официально не подтверждалась
По словам источника ТАСС в военно-промышленном комплексе, Российская Федерация в будущем хочет получить принципиально новый боевой вертолет, а его облик определят уже в обозримом будущем, в течение следующих полутора-двух лет.
На данный момент технические специалисты Минобороны РФ и промышленные предприятия завершают обсуждение требований к будущему вертолету. Следующая стадия заключается в обсуждении в рамках военно-промышленной комиссии. Издание ТАСС “не располагает официальным подтверждением этой информации”.
Ранее, главный конструктор новейшего двигателя ВК-650В «ОДК-Климов» Анастасия Соловьёва рассказала, когда начнутся лётные испытания образца на лёгком многоцелевом вертолёте Ка-226Т.
В декабре генеральный директор холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» Игорь Насенков сообщил, что планируется модернизация беспилотных мишеней-имитаторов вертолета (ВМ-В).
Источник: ТАСС