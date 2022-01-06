Сегодня в 15:07

Когда Россия определится с обликом вертолета будущего

Но информация пока официально не подтверждалась

По словам источника ТАСС в военно-промышленном комплексе, Российская Федерация в будущем хочет получить принципиально новый боевой вертолет, а его облик определят уже в обозримом будущем, в течение следующих полутора-двух лет.