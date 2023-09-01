Когда Украина получит американские танки Abrams

Первоначально Киев получит 10 из 31 обещанного танка. «Западные официальные лица надеются, что прибытие техники даст Киеву преимущество в их изнурительном контрнаступлении», — говорится в сообщении издания.

За последнюю неделю, кстати, Германия успела поставить Украине десять танков Leopard 1A5 и 13 млн патронов к стрелковому оружию. Информация получена из обновленного списка, размещенного на сайте Министерства обороны Германии.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что за время проведения спецоперации Германия предоставила Украине помощь на сумму около 22 млрд евро.