Когда в России начнутся испытания экипировки "солдата будущего"Уже скоро
Испытания российской экипировки "солдата будущего" начнутся после праздников. Названа дата начала испытаний первых элементов отечественной боевой экипировки “Легионер”, пишут РИА Новости со ссылкой на свой источник. По информации издания, испытания начнутся сразу после новогодних праздников.
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Источник сообщил, что головным исполнителем проекта выбран Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. На данный момент уже было проведено первое ознакомительное совещание с подрядчикам, где приняли участие 30 профильных НИИ и оборонных предприятий.
Таким образом, было принято решение сразу после новогодних праздников отправить в институт на испытания первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и козырьки.
Ранее РИА Новости также со ссылкой на источник сообщали, что эта экипировка позволит военным управлять беспилотниками и роботами. Ждем испытаний.