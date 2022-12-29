Когда в России начнутся испытания экипировки "солдата будущего"

Источник сообщил, что головным исполнителем проекта выбран Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. На данный момент уже было проведено первое ознакомительное совещание с подрядчикам, где приняли участие 30 профильных НИИ и оборонных предприятий.

Таким образом, было принято решение сразу после новогодних праздников отправить в институт на испытания первые компоненты экипировки, в том числе шлемы и козырьки.

Ранее РИА Новости также со ссылкой на источник сообщали, что эта экипировка позволит военным управлять беспилотниками и роботами. Ждем испытаний.