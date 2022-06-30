Коктейль по "Звездным войнам" обойдется вам в 5 тыс долларов

Пользователи сети предполагают, что этот коктейль, как минимум, может содержать коньяк Remy Martin Louis XIII, цена которому $4 299 за бутылку.

Ранее Disney объявила о выпуске новых стильных товаров, посвященных Индиане Джонсу. Среди них четыре предмета: идол плодородия из фильма "В поисках утраченного ковчега", камень Санкара из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы", Святой Грааль из "Последнего крестового похода" и хрустальный через из "Королевства хрустального черепа".