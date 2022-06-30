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Коктейль по "Звездным войнам" обойдется вам в 5 тыс долларов

Однако его состав остается тайной
На круизном лайнере Disney, билет на который стоит $5 тыс, вам могут предложить испить таинственный коктейль, цена которого равна билету на лайнер.
Коктейль по "Звездным войнам" обойдется вам в 5 тыс долларов

Он подается в камтоне - контейнере, который недавно фигурировал в "Мандалорце" и "Книге Бобы Фетта". Ингредиенты напитка под названием "Кристалл Кайбурра" неизвестны, и он может быть заказан только на борту лайнера Disney Wish.

Камтоно

Камтоно

Пользователи сети предполагают, что этот коктейль, как минимум, может содержать коньяк Remy Martin Louis XIII, цена которому $4 299 за бутылку.

Ранее Disney объявила о выпуске новых стильных товаров, посвященных Индиане Джонсу. Среди них четыре предмета: идол плодородия из фильма "В поисках утраченного ковчега", камень Санкара из фильма "Индиана Джонс и Храм Судьбы", Святой Грааль из "Последнего крестового похода" и хрустальный через из "Королевства хрустального черепа".

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