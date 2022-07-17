Компании Илона Маска поставляли грязное топливо для космических ракет. Поставщика уже отстранили

Теперь компании Anahuac Transport Inc. запретили работать с федеральными заказчиками. Представители поставщика сами признались в фальсификации документов и в том, что привозили загрязнённое ракетное топливо для запусков NASA и Пентагона. Техасскую компанию оштрафовали на 275 000 долларов.

Ракета Falcon 9 SpaceX использует топливо RP-1, высокоочищенную форму керосина. Керосин для использования в ракетах не должен содержать примесей, таких как сера. Большое её количество может повредить ракетный двигатель, а также создать другие серьёзные проблемы.