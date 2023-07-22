Наука и технологии
09:26, 22 июля 2023
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Компании продолжают окружать планету спутниками: Amazon хочет потратить на это $10 млрд

В сумме будет 3236 спутников

Компания Amazon стремится к звездам, причем в буквальном смысле. В рамках проекта создания группировки Kuiper стоимостью $10 млрд технологический гигант планирует создавать и запускать в месяц до 80 спутников. По аналогии с сетями Starlink компании SpaceX и OneWeb, Kuiper призвана обеспечить глобальное подключение к Интернету.

Компании продолжают окружать планету спутниками: Amazon хочет потратить на это $10 млрд

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В ближайшие полгода Amazon начнет производство спутников на новом предприятии в Вашингтоне. И это еще не все - компания объявила о строительстве в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде комплекса по обработке спутников.

В нем инженеры будут тщательно готовить и загружать спутники Kuiper в механизмы выведения, помещая их в носовые конусы ракет. Затем полностью интегрированные полезные нагрузки отправятся на стартовые площадки космодрома на мысе Канаверал.

В рамках проекта Kuiper к июлю 2026 года планируется вывести на орбиту половину из 3236 спутников, что потребует не менее двух запусков в месяц.

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