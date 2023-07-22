Компании продолжают окружать планету спутниками: Amazon хочет потратить на это $10 млрд

Компании продолжают окружать планету спутниками: Amazon хочет потратить на это $10 млрдВ сумме будет 3236 спутников
Компания Amazon стремится к звездам, причем в буквальном смысле. В рамках проекта создания группировки Kuiper стоимостью $10 млрд технологический гигант планирует создавать и запускать в месяц до 80 спутников. По аналогии с сетями Starlink компании SpaceX и OneWeb, Kuiper призвана обеспечить глобальное подключение к Интернету.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
В ближайшие полгода Amazon начнет производство спутников на новом предприятии в Вашингтоне. И это еще не все - компания объявила о строительстве в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде комплекса по обработке спутников.
В нем инженеры будут тщательно готовить и загружать спутники Kuiper в механизмы выведения, помещая их в носовые конусы ракет. Затем полностью интегрированные полезные нагрузки отправятся на стартовые площадки космодрома на мысе Канаверал.
В рамках проекта Kuiper к июлю 2026 года планируется вывести на орбиту половину из 3236 спутников, что потребует не менее двух запусков в месяц.