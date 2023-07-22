Компании продолжают окружать планету спутниками: Amazon хочет потратить на это $10 млрд

В ближайшие полгода Amazon начнет производство спутников на новом предприятии в Вашингтоне. И это еще не все - компания объявила о строительстве в Космическом центре имени Кеннеди NASA во Флориде комплекса по обработке спутников.

В нем инженеры будут тщательно готовить и загружать спутники Kuiper в механизмы выведения, помещая их в носовые конусы ракет. Затем полностью интегрированные полезные нагрузки отправятся на стартовые площадки космодрома на мысе Канаверал.

В рамках проекта Kuiper к июлю 2026 года планируется вывести на орбиту половину из 3236 спутников, что потребует не менее двух запусков в месяц.