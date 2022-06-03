Компания Илона Маска будет возить астронавтов NASA на МКС до 2030 года

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Компания Илона Маска будет возить астронавтов NASA на МКС до 2030 годаА будет ли станция использоваться к тому времени?
На этой неделе NASA сообщило, что планирует приобрести у компании SpaceX пять дополнительных кораблей Crew Dragon для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Это могут быть последние полеты, необходимые NASA, чтобы заполнить график до 2030 года.
На данный момент не существует подписанного международного соглашения о том, что станция будет работать до этого времени, но эта закупка дает понять, что космическое агентство ожидает, что орбитальный форпост будет работать еще долго.
Объявление также предполагает, что SpaceX доставит на космическую станцию более чем в два раза больше экипажей, чем другой партнер NASA, компания Boeing. Согласно новому соглашению, SpaceX совершит 14 полетов на станцию на корабле Crew Dragon, а Boeing совершила “всего” шесть в течение всего срока эксплуатации станции, сообщает Ars Technica.