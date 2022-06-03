Компания Илона Маска будет возить астронавтов NASA на МКС до 2030 года

А будет ли станция использоваться к тому времени?

На этой неделе NASA сообщило, что планирует приобрести у компании SpaceX пять дополнительных кораблей Crew Dragon для доставки астронавтов на Международную космическую станцию. Это могут быть последние полеты, необходимые NASA, чтобы заполнить график до 2030 года.