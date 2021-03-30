Компания Илона Маска отобрала гражданских людей для полёта на орбиту

Первый гражданский экипаж SpaceX будет состоять из четырёх человек. Эту миссию оплатил предприниматель-миллиардер Джаред Исаакман, который, собственно, и стал первым членом экипажа. Эти люди проведут на орбите Земли от одного до нескольких дней.

Помимо Исаакмана для полёта отобрали ассистентку врача больницы Сэйнт Джуд 29-летнюю Хэйли Ансеро, ветерана ВВС США 41-летнего Криса Семброски, педагога и обученного пилота 51-летнюю Сиан Проктор.