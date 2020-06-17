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Компания Илона Маска построит плавучий космодром для гиперзвуковых полётов на Земле
Чтобы невероятно быстро перемещаться из точки А в точку Б
Компания Илона Маска SpaceX построит плавучий космодром для гиперзвуковых полётов на Земле и полётов на Луну и Марс. Уже начался поиск инженеров для проектирования объектов.
Испытательные полёты на Земле запланированы уже через два-три года. В целом, с плавучих космодромов хотят отправлять сверхтяжёлые ракеты для запуска кораблей к Луне и Марсу. Кроме того, платформы можно будет применять для путешествий на гиперзвуковой скорости на Земле. За счёт полётов на такой скорости время в пути для дальних рейсов сократится до пары часов.
Пилотируемый корабль Starship разрабатывается в Техасе. Там же SpaceX ищет инженеров для плавучих космодромов. Сообщается, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы.