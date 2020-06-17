Компания Илона Маска построит плавучий космодром для гиперзвуковых полётов на Земле

Испытательные полёты на Земле запланированы уже через два-три года. В целом, с плавучих космодромов хотят отправлять сверхтяжёлые ракеты для запуска кораблей к Луне и Марсу. Кроме того, платформы можно будет применять для путешествий на гиперзвуковой скорости на Земле. За счёт полётов на такой скорости время в пути для дальних рейсов сократится до пары часов.

Пилотируемый корабль Starship разрабатывается в Техасе. Там же SpaceX ищет инженеров для плавучих космодромов. Сообщается, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы.