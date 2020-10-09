Компания Илона Маска построит военным ракету для доставки грузов куда угодно за 60 минут

Согласно контракту, SpaceX протестирует новую ракету в 2021 году. Носитель сможет перемещаться со скоростью 12 километров в час. Поэтому отправка груза из Флориды в Афганистан может быть завершена примерно за час. Для сравнения, американский стратегический военно-транспортный самолёт Boeing C-17 Globemaster III развивает максимальную скорость 950 километров в час. Для полёта по тому же маршруту ему потребуется около 13 часов.

В проекте участвует ещё одна аэрокосмическая компания Exploration Architecture Corporation. Стоит отметить, что для SpaceX это не первый контракт с Пентагоном. Ранее компания пообещала создать для военных спутники для отслеживания ракет.