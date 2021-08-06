Компания Илона Маска представила самую высокую ракету в истории

Наука и технологии
Сегодня в 18:16
Компания Илона Маска представила самую высокую ракету в историиЭто полностью собранная Starship
SpaceX достигла важного этапа в строительстве многоразовой системы запуска Starship. Космический корабль Starship поставили на прототип сверхтяжёлого ускорителя. Этот ускоритель, в свою очередь, оснащён полным комплектом из 29 ракетных двигателей Raptor. У Starship есть ещё шесть двигателей.
Теперь собранная конструкция представляет собой самую высокую ракету, когда-либо созданную в истории. Высота составляет около 119 метров. Вместе с орбитальной пусковой площадкой, на которой стоит ракета, высота равна уже почти 145 метрам. Это больше, чем у Пирамиды Хеопса.
Ракета простоит в таком виде недолго. Вероятно, следующим шагом будет разделение двух половин системы. Над обеими будут работать дополнительно и тестировать. Когда же ракету впервые запустят — пока неясно. Есть информация, что SpaceX намерена сделать это до конца 2021 года.