Компания Илона Маска провалила запуск новых спутников для глобального интернета

Вывести 60 спутников на орбиту должна была тяжёлая ракета-носитель Falcon 9. Её старт отменили из-за проблем в двигательной установке.

Запуск должен быть состояться в 09:22 по времени Восточного побережья США (16:22 по Москве) со стартового комплекса на космодроме мысе Канаверал. Когда состоится новая попытка запуска, не сообщается.

Напомним, Starlink — это масштабный проект глобального спутникового интернета. В прошлом году уже была запущена первая партия из 60 аппаратов. Проект подвергается критике со стороны учёных из-за того, что создаёт помехи для исследования космоса.