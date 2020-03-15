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Компания Илона Маска провалила запуск новых спутников для глобального интернета
Должны были отправить на орбиту ещё 60 аппаратов
Сегодня, 15 марта, компания Илона Маска (Elon Musk) — SpaceX — провалила запуск новых спутников для глобального интернета Starlink. Старт ракеты отменили за секунды до запуска.
Вывести 60 спутников на орбиту должна была тяжёлая ракета-носитель Falcon 9. Её старт отменили из-за проблем в двигательной установке.
Запуск должен быть состояться в 09:22 по времени Восточного побережья США (16:22 по Москве) со стартового комплекса на космодроме мысе Канаверал. Когда состоится новая попытка запуска, не сообщается.
Напомним, Starlink — это масштабный проект глобального спутникового интернета. В прошлом году уже была запущена первая партия из 60 аппаратов. Проект подвергается критике со стороны учёных из-за того, что создаёт помехи для исследования космоса.